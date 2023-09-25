Российские оккупанты атаковали юг Украины, направив ночью по Одесщине ударные дроны и ракеты.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Силы обороны Юга, россияне атаковали ударными дронами типа "Shahed-136/131" и двумя сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

Также враг применил 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

«Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты», - рассказали бойцы.

К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру.

Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар.

"Ониксами" разрушены зернохранилища.

Кроме того, в результате падения обломков, повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.

Также загорелась трава на открытых территориях.

«19 "шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство - в небе над Одесчиной», - сообщили Силы обороны.

Также сообщается, что взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла.

На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. Она госпитализирована.

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