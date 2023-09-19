Украинцам, которые еще не в ВСУ, советуют уже учиться стрелять и тренироваться, ведь это может понадобиться, если не всем, то многим.

Украинский журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов уверен, что эта война скоро не закончится, пишет Politeka.net.

«Военные с самого начала говорили в интервью, друзьям, кто спрашивает: «Это надолго». Это не на неделю, не на месяц, ни на полгода, потому что мы физически к границам 91-го года их не вытолкаем», - подчеркнул Сазонов в интервью Натальи Мосейчук.

Политолог и доброволец подразделения «Гром» заявил, что кроме плотной обороны и минирования, оккупанты снова проводят мобилизацию. Кроме того, на их складах еще много оружия и техники. Да, старой, но она есть.

В то же время, Украину никто оружием «не заваливает». Сазонов подчеркивает, что даже выход на границы 91 года не будет означать конец войны.

«Это же автоматически не Game over и Путин говорит: «Все, вы выиграли. Все мы закончили». Они могут обстреливать, то есть нам, как минимум, ПВО нужно будет развивать. Могут заходить ДРГ, но это игра, в которую можно играть вдвоем. То есть, нам нужно готовить и своих диверсантов, и контрдиверсионные операции проводить и укреплять границу. То есть, даже выход на границы 91 года – это не значит, что война закончилась. К сожалению», – говорит Сазонов.

Кроме того, на эти границы 1991-го года еще предстоит выйти. По словам бойца, под Бахмутом очень тяжелое продвижение, а в Крыму легче не будет.

«Может, если его изолировать и они побегут – тогда да. А если они там будут держаться, а это горы, это будет трудно. Да, мне кажется, что это надолго», - высказался Сазонов.

Военнослужащий советует украинским мужчинам, которые еще не служат, готовиться и тренироваться.

«Тренируйся, ходи в тир стрелять, курсов множество. Тренируйся стрелять и бегать, потому что это, скорее всего, понадобится многим, если не всем», - убежден Сазонов.

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