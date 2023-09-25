У сценария, в котором уже этой осенью состоятся переговоры и будет объявлено о перемирии есть чудовищная развязка.

О развитии событий по такому сценарию и о его последствиях рассказал журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По словам Сазонова переговоры между «ключевыми игроками» относительно того, чтобы осенью состоялись переговоры и было объявлено о перемирии действительно идут.

Сторонниками такого сценария является «ряд влиятельных персонажей в США, Евросоюзе и Украине».

«Американская группа считает, что россия уже достаточно получила ударов и если ей дать с потерями выйти из войны с Украиной – станет послушной. И сделает все, чтобы Запад ее простил. То есть, станет союзником или орудием в игре против Китая. В ЕС эту идею поддерживают те, кто не верит в реальность российской угрозы на данном этапе и хочет как можно скорее вернуться к бизнесу с РФ. В Украине… те, у кого мотивы совпадают с их европейскими коллегами. Поскольку такое перемирие очень хочет получить и Москва, смело добавляйте к перечисленным всю их агентуру и лоббистов», - рассказал Сазонов в своем телеграм-канале.

Однако, продолжает военнослужащий и политолог, против этого сценария работает одна простая истина, которую многие видят. И это в результате сводит на нет усилия лоббистов осеннего перемирия.

«Истина в том, что для россии тут речь идет именно о перемирии, а не о мире. Им нужна пауза, ослабление санкций и так далее. Чтобы разогнать военную промышленность, призвать и обучить достаточное количество бойцов. Сделать выводы из ошибок провальной военной кампании и повторить ее уже в новом качестве», - пояснил Сазонов последствия такого перемирия.

В Киеве это понимают и, по словам Сазонова, одобрения Украины на переговоры и перемирие осенью не будет.

«Единым фронтом с Киевом тут выступят все здравомыслящие союзники. Так что вероятность осеннего сценария минимальна», - уверен Сазонов.

Политолог также убежден, что сценарий «перемирие весной по итогам зимней кампании» также нереалистичен.

«Этот сценарий практически повторяет осенний с теми же сторонниками и противниками. Просто потому что с имеющимися ресурсами и поставками вооружения от союзников Украина за зиму может продвинуться, может здорово накостылять оккупанту, но говорить о принципиальной победе рано….», - подчеркнул Сазонов.

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