Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, правоохранители расследуют ужасное ДТП.
Авария произошла поздно вечером на автодороге Борисполь-Дударков.
Предварительно произошло столкновение между автомобилем "Ford" и грузовиком "Renault", который в дальнейшем съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии жители Ровенщины - 24-летний водитель и 31-летний пассажир грузовика погибли на месте происшествия.
За рулем легковушки находился 54-летний житель столицы. К сожалению, мужчина тоже не выжил – он скончался в больнице.
По данному факту следователи следственного управления полиции Киевской области проводят досудебное расследование.
На опубликованных с места ДТП фото видно, что в результате ДТП автомобили превратились в металлолом.
Добавим, что еще одна трагедия произошла в Подольском районе столицы.
Там 24 сентября водитель такси протаранил легковушку, после чего въехал в бензовоз. В результате аварии пассажирка такси погибла на месте, а водителя с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
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