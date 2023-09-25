Страшное ДТП произошло в Киевской области, в полиции сообщили первые подробности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, правоохранители расследуют ужасное ДТП.

Авария произошла поздно вечером на автодороге Борисполь-Дударков.

Предварительно произошло столкновение между автомобилем "Ford" и грузовиком "Renault", который в дальнейшем съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии жители Ровенщины - 24-летний водитель и 31-летний пассажир грузовика погибли на месте происшествия.

За рулем легковушки находился 54-летний житель столицы. К сожалению, мужчина тоже не выжил – он скончался в больнице.

По данному факту следователи следственного управления полиции Киевской области проводят досудебное расследование.

На опубликованных с места ДТП фото видно, что в результате ДТП автомобили превратились в металлолом.

Добавим, что еще одна трагедия произошла в Подольском районе столицы.

Там 24 сентября водитель такси протаранил легковушку, после чего въехал в бензовоз. В результате аварии пассажирка такси погибла на месте, а водителя с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

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