Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА, зранку російська авіація атакувала Берислав.

Окупанти скинули на місто чотири авіабомби.

Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих.

Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Інформація щодо наслідків та поранених наразі ще встановлюється.

Берислав до війни.

Додамо, що минулої ночі ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Крім того, близько 05:00 армія рф вдарила з авіації по населених пунктах - Ольгівка та Львове.

У Херсонській ОДА також повідомляли, що за минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши майже 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 23 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.

Через російську агресію минулої доби на Херсонщині 2 людини загинули, ще 11 - дістали поранення.

Останні новини України:

Раптово помер відомий український нардеп і політик - що відомо.

Вихід на кордони 91-го року не означатиме кінець війни - до чого готуватись.

Грань між другою та третьою лінією оборони - вказано на важливу деталь перед битвою за Токмак.