Мы продолжаем активные наступательные действия как на Бахмутском, так и на Крымском направлении, подмечает эксперт.

Вооруженные силы Украины на данный момент осуществляют наступательную операцию не только на Бахмутском направлении, но также и на Крымском. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что в ходе атак ВСУ мирное население Крыма не подвергается опасности.

"Мне кажется, стоит включить Крымское направление в этот список. По сути, мы активно продвигаемся к освобождению Крыма. Фактически, это можно интерпретировать как наступательную операцию.

По-видимому, Генеральный штаб имеет какой-то план, и мы систематически уничтожаем военные объекты. Обратите внимание, что гражданское население на Крымском направлении не страдает, а именно - нет жертв среди мирных граждан. Военные объекты уничтожаются последовательно. Сегодня не стало исключением, и мы продолжаем активные наступательные действия как на Бахмутском, так и на Крымском направлении" - делится эксперт.

Также Олег Жданов утверждает, что причина в утренних ракетных атаках со стороны России связана с психологией и медициной. Он пояснил, что утреннее состояние человека является наиболее уязвимым. После ночи бессонного боевого дежурства люди исчерпаны и чувствуют сильное желание отдохнуть.

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