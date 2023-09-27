Хотя командование Черноморского флота РФ не принимало непосредственное участие в обороне юга, однако российские корабли сильно кошмарят гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Поэтому, уничтожение командной верхушки и кораблей российского флота может оказать серьезное влияние на ход войны.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, Черноморский флот – это в первую очередь именно носители "Калибров", это такие плавучие-пусковые установки. Кроме того, российский Черноморский флот отвечает за противокорабельные ракеты "Оникс".

"Это два основных типа ракет, которыми нас чаще всего кошмарят, особенно юг Украины. Вот особенно эти удары "Ониксами" по зернохранилищах, по портовой инфраструктуре, этим занимался Черноморский флот россии. И обезболивание его и удары по его кораблях – это в первую очередь не так о нашем наступлении, как об обороне нашего юга", - говорит Евгений Дикий.

По его словам, есть еще один интересный нюанс. Россияне знают о наших планах по уничтожению Крымского поста, поэтому они имеют план использовать большие десантные корабли, как паромы для переправки военных грузов.

"Поэтому, чем меньше у них этих больших десантных кораблей, тем меньше у них альтернатив. Хотя, на самом деле, даже все десантные корабли, которые у них есть, это не альтернатива Крымскому мосту по пропускных способностях. Но все же какое-то количество грузов они перевозить смогут. Соответственно, чем их меньше, тем ликвидация Крымского моста будет критичнее", - подытожил эксперт.

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