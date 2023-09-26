Военный эксперт рассказал о параллельных задачах украинских войск, которые в конечном итоге дадут один важный результат.

Главное задание, которое стоит перед Вооруженными силами Украины – это уничтожение южного фронта противника в целом. Однако, на пути к этому результату украинские силы обороны выполняют параллельные задачи – на носятся удары по Крыму и на Запорожском направлении.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, на Запорожском направлении идет активная подготовка поля наступления. А что касается Крыма, то там ситуация выглядит более глобальной.

"Уничтожение системы управления Черноморским флотом, а именно нанесение ударов и по запасному командному пункту, и по штабу Черноморского флота, имеет цель максимально ослабить стратегический элемент русской военной машины – именно Черноморский флот. Это нужно для того, чтобы уменьшить в том числе возможность нанесения ударов, как по нашей портовой инфраструктуре, так и по уничтожению или минимизации негативных последствий для судов, которые осуществляют перевозки грузов именно в Западной акватории Черного моря", - говорит Сергей Грабский.

По словам эксперта, сейчас наблюдаются последовательные параллельные процессы, которые идут независимо друг от друга.

"Скажем так, если мы говорим о Запорожском направлении, то там наблюдаются действия войск, подчиненных именно оперативно-стратегической группировке. А действия, связанные с атаками на Крым, они все же более связаны с военно-морскими селами Украины. То есть такие две параллельные задачи решаются, но они цели свои имеют. Выполнение главной цели этой операции, то есть уничтожение южного фронта противника в целом", - говорит Грабский.

Последние новости Украины:

Напомним, Приближаемся к освобождению: ВСУ готовят серьезную операцию, на южном направлении снова горячо.

Как сообщала Politeka, "Выгорело дотла": много горя принесли новые безжалостные атаки россиян, есть раненые.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил плохие новости: есть попадания и пожары.