Военный эксперт рассказал о ситуации, которая сложилась на фронте на Токмакском направлении.

На Токмакском направлении Вооруженные силы Украины совершили прорыв так называемой линии обороны Суровикина. Это значит, что дальше у оккупационных войск нет таких укрепрайонов, что может ускорить продвижение наших войск.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, ВСУ удалось пройти минные поля и так называемые "зубы дракона", которыми оккупанты так хвастались. Теперь перед нашими войсками открывается путь на Токмак.

"Наши войска не останавливаются, у нас есть высокий уровень морали, наличие боеприпасов и наличие техники, которая постоянно, ну если там что-то теряется, заменяется и поставляется новая. Но самое главное – это люди, которые не истощаются, готовы идти дальше третьей линией обороны", - говорит Павел Нарожный.

Как отмечает эксперт, у оккупантов уже не осталось такой плотной линии обороны, которая была, вот эта "линия Суровикина".

"Она уже пройдена, и дальше будет развиваться наступление. То есть, этот клин, который вбили, его будут расширять, его будут укреплять, а после того развивать успех и идти дальше. Пока у нас еще есть резервы, которые не были в бою, ну они обстреляны, они подготовлены, но они конкретно в этом наступлении они не принимали участия. Я более, чем уверен, что эти резервы сейчас придут и пойдут далее, и будут развивать успех на направлении на Токмак", - подытожил эксперт.

Добавим, в свою очередь эксперт и блогер Роман Комыза обращает внимание на требования союзников Украины.

"Какой финал видится союзниками при таких поставленных ими «условиях»? И есть ли аналоги такого финала в истории?", - задается вопросом эксперт.

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