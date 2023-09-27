Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Politeka.net.

По словам Климкина, нежелание кандидата в президенты США от республиканцев Де Сантиса предоставить Украине перспективу членства в НАТО многим кажется непонятным и даже обижает.

Но, как утверждает Климкин в своем посте на странице Фейсбук, это лишь часть "айсберга", с которым Украине приходится иметь дело.

«Кстати, Де Сантис в своем интервью наговорил намного больше, и о том, что Украина не является стратегически важной для США и они в Украине не имеют четкой миссии, не говоря уже о том, что он считает неправильным платить зарплаты "украинским" бюрократам" за счет американской помощи. В этом немало предвыборной риторики, но это лишь часть проблемы», - предупредил Климкин.

По словам дипломата, на сегодняшний день три кандидата от республиканцев: Трамп, Де Сантис и Рамасвами вместе имеют поддержку 80% республиканцев.

И все они, так или иначе, скептически относятся к поддержке Украины. В то же время, только 5-7% республиканцев испытывают симпатии к России.

«То есть антироссийскость никак не подпитывает помощь Украине, симпатия к нам остается «виртуальной», а большинство смотрит на проблемы вокруг себя: ипотека, инфляция, преступность, миграция и т.д. Лишь несколько больше трети республиканцев готовы помогать нам не меньше, чем сейчас», - отметил бывший министр.

Павел Климкин отметил, что достучаться до этих людей – одна из основных задач Украины. И она критическая, потому что усталость постепенно делает свое дело.

Климкин объясняет, что многие республиканцы испытывают страх, что их традиционная жизнь уходит "в никуда". При этом мало кто обвиняет в этом Россию, хотя относится к ней критично.

«А вот Китай обвиняют многие – от потери рабочих мест до желания создать конкуренцию США», – подчеркнул Климкин.

Многие считают, говорит Климкин, что, чем слабее РФ, тем больше ее зависимость от Китая и, соответственно, сильнее сам Китай.

«Мы должны объяснить, что это ошибочный подход, начать такую ​​внешне простую, но действительно очень нетривиальную кампанию, чтобы не потерять основной электорат республиканцев и других тоже. Иначе каждое голосование в Конгрессе США будет все больше напоминать политическое "минное поле", - предупредил экс-министр.

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