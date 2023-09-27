Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Politeka.net.
По словам Климкина, нежелание кандидата в президенты США от республиканцев Де Сантиса предоставить Украине перспективу членства в НАТО многим кажется непонятным и даже обижает.
Но, как утверждает Климкин в своем посте на странице Фейсбук, это лишь часть "айсберга", с которым Украине приходится иметь дело.
«Кстати, Де Сантис в своем интервью наговорил намного больше, и о том, что Украина не является стратегически важной для США и они в Украине не имеют четкой миссии, не говоря уже о том, что он считает неправильным платить зарплаты "украинским" бюрократам" за счет американской помощи. В этом немало предвыборной риторики, но это лишь часть проблемы», - предупредил Климкин.
По словам дипломата, на сегодняшний день три кандидата от республиканцев: Трамп, Де Сантис и Рамасвами вместе имеют поддержку 80% республиканцев.
И все они, так или иначе, скептически относятся к поддержке Украины. В то же время, только 5-7% республиканцев испытывают симпатии к России.
«То есть антироссийскость никак не подпитывает помощь Украине, симпатия к нам остается «виртуальной», а большинство смотрит на проблемы вокруг себя: ипотека, инфляция, преступность, миграция и т.д. Лишь несколько больше трети республиканцев готовы помогать нам не меньше, чем сейчас», - отметил бывший министр.
Павел Климкин отметил, что достучаться до этих людей – одна из основных задач Украины. И она критическая, потому что усталость постепенно делает свое дело.
Климкин объясняет, что многие республиканцы испытывают страх, что их традиционная жизнь уходит "в никуда". При этом мало кто обвиняет в этом Россию, хотя относится к ней критично.
«А вот Китай обвиняют многие – от потери рабочих мест до желания создать конкуренцию США», – подчеркнул Климкин.
Многие считают, говорит Климкин, что, чем слабее РФ, тем больше ее зависимость от Китая и, соответственно, сильнее сам Китай.
«Мы должны объяснить, что это ошибочный подход, начать такую внешне простую, но действительно очень нетривиальную кампанию, чтобы не потерять основной электорат республиканцев и других тоже. Иначе каждое голосование в Конгрессе США будет все больше напоминать политическое "минное поле", - предупредил экс-министр.
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