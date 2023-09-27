В Ірані опублікували кадри з модернізованим Shahed-136, пише Politeka.net.

Країна продовжує розвивати свої оборонні технології.

Модифікований «Шахед» оснащений турбореактивним двигуном, що робить його більш маневреним і дозволяє досягати великої швидкості, а також зменшує відчутний шум, завдяки чому він стає менш помітним на радарах.

Таким чином, він стане тихішим і не гудітиме, як «мопед».

Додамо, що раніше у Тегерані під час військового параду, приуроченого до 43-ї річниці війни з Іраком, іранські збройні сили представили дрон із “найбільшою дальністю”, а також балістичні та гіперзвукові ракети.

Mohajer-10 має заявлену дальність польоту 2000 кілометрів і може перебувати у повітрі до 24 годин.

Корисне навантаження дрона сягає 300 кг, що удвічі більше, ніж у його ранньої версії Mohajer-6.

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"Процес виготовлення дронів чи отримання їх від Ірану чи запчастин від інших країн - це процеси паралельні, один від одного не залежать.

У великій кількості у них є ракет С-300, з ними налагоджувати нічого не потрібно, вони їх просто мають" – пояснював речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

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