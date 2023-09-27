Ситуация в Черном море стремительно меняется, враг больше не может чувствовать себя в безопасности и безнаказанно избивать ракетами по Украине.

Так, после уничтожения Штаба Черноморского флота РФ в действиях россиян в Черном море наблюдается сумбурность.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в использовании ракетоносителей заметили бессистемность и бессмысленность.

«Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива без реализации задач. Наращивали присутствие кораблей, корректировали, заменяли друг друга, то есть демонстрировали готовность. Но все же были использованы для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", - отметила Гуменюк.

Очевидно, подчеркнула Гуменюк, после уничтожения штаба ЧФ РФ в руководстве царит сумбур.

Ранее капитан 1 ранга в запасе ВМС Украины Андрей Рыженко заявил, что Силы обороны работают именно по слабым местам.

"Без действий Черноморского флота не удастся решить все задачи, которые Россия ставила себе в начале войны... Мы знаем, где слабые места, мы начали ими работать. Атаки, которые мы видели, – это подтверждение", – отмечал. он.

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркивал, что «форточка», которая была над Крымом, превратилась в окно для украинских ракет, уничтожающих оккупантов.

"Наши работают по военным объектам. Нарушается управление, логистика и уничтожаются те вражеские объекты, которые еще вчера-позавчера могли закрыть силами ПВО небо во временно оккупированном Крыму", – говорил Братчук.

Добавим, по состоянию на 7 утра 27 сентября в Черном море на боевом дежурстве находилось 4 вражеских корабля; в Азовском море – 1.

Ракетоносители на дежурстве отсутствовали.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день 20 российских кораблей и одну подводную лодку Украина уничтожила за время широкомасштабного вторжения.

Не имея сравнимого с россией флота, Украина компенсирует это креативностью и асимметричными действиями.

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