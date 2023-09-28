На днях появилась информация, что Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, где погибли десятки представителей руководства. Как оказалось, здание этого штаба имеет и серьезный символический смысл для россиян.

Как рассказал в эфире Radio NV военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Виктор Ягун, это здание всегда было ячейкой "русского мира" в Севастополе, даже до аннексии Крыма россией. И этот удар по нему действительно исторический и очень символический.

"Это действительно войдет в легенду, потому что это историческое здание. И это символ русского присутствия в Севастополе, это фактически было при Украине. Там не было таких каких-то правительственных зданий, и это фактически было здание – концентрация всего того "русского мира" в Севастополе и вокруг него. Там вертелись все пророссийские лидеры, какие-то там пророссийские активисты, и там они получили деньги, там они получили инструкции, и там же базировалось соответствующее подразделение, которое осуществляло информационно-психологические операции против Украины", - рассказал Виктор Ягун.

По словам эксперта, это такой себе "дом-монстр", и его уничтожение имеет важное символическое значение для Украины. Как отмечает Виктор Ягун, с этого удара по штабу Черноморского флота, возможно, и начинается освобождение Крыма от российских оккупантов.

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