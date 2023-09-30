Военный эксперт объяснил, что происходит на фронте и как ВСУ приближаются к тому, чтобы обвалить фронт россиян.

Линия Токмак – Черниговка сейчас является основной для Вооруженных сил Украины. Выход на нее должен обрушить российский фронт, как минимум херсонско-запорожский и западный.

Об этом в эфе телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, на линии боевого соприкосновения на поле боя, основная проблема у россиян – это удары нашей артиллерии, удачные удары наших штурмовых групп.

"От этого они посыпятся, особенно, когда они попадают в полуокружение, мы это сейчас прекрасно видим, они окружение однозначно не терпят. То есть, как только возникает угроза окружения, они тут же отходит, сыпятся. То есть, действительно, сыпаться уже фронт начал, проседать. Проседает в районе Роботино, в районе Вербового, и от этого уже могут пойти такие круги, как круги по воде", - рассказал Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, линия Токмак – Черниговка сейчас самая основная для нас. Выход Вооруженных сил Украины на эту линию должен обрушить российский фронт, как минимум херсонско-запорожский и западный.

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