В районе города Бахмут, на востоке Украины, расположены два полка территориальных войск оккупантов. Украинские силы специальных операций активно действуют в этом районе, проводя различные операции против этих войск. Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул в своем видео на YouTube, что украинские войска наносят удары по врагу, не давая ему покоя.

Эксперт также подчеркнул, что оккупанты понесут значительные потери на Бахмутском направлении. На данный момент идут интенсивные бои, и противник пытается вернуть утраченные позиции, особенно в районе Клищиевки. Однако украинские войска прочно закрепились на своих позициях и провели успешную зачистку местности.

"ВСУ контролируют все ключевые высоты в окрестностях Клещиевки. Артиллерия также контролирует основную дорогу Бахмут-Горловка, что создает серьезные проблемы для логистики оккупационных сил на северо-запад от Бахмута, вплоть до Соледара" - делится эксперт.

"Несмотря на то, что Бердянское направление на сегодня практически отсеялось в плане перспектив. Углегорское направление тоже отсеялось в плане перспектив, зато очень четко прорисовывается Бахмут и Мелитопольское оперативное направление", - сказал специалист ранее.

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