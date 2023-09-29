России уже давно нужны мирные переговоры, об этом не раз упоминал и путин, и элиты из его окружения. Они заявляют, что готовы к мирным переговорам, однако для Украины это может стать ловушкой. Потому что главная цель мирных переговоров для РФ - взять паузу, что накопить ресурсы для завоевания новых территорий.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, тот ресурс, который есть у РФ сейчас, он значительно хуже того, что у них было в 2022 году. Поэтому российская сторона выпрашивает переговоры у Украины – им нужна пауза.

"У них много дефицита, по многим номенклатурам. Это уже не только боеприпасы и техника, но другая номенклатура, есть дефицит. Но, даже не смотря на качество ресурса и дефицит ресурса, есть соответствующий потенциал – количественный, не качественный, а именно количественный, его они могут использовать для того, чтобы затягивать войну", - говорит Александр Коваленко.

Как отмечает эксперт, с тем, что оккупантов есть сейчас, они могут еще долго вести затяжную войну в обороне, но не в наступлении. И именно этим они сейчас занимаются.

"Они пытаются этим затягиванием заставить нас пойти на переговоры, и сделать вот такой тайм-аут и паузу, чтобы им было легче восстановить свой потенциал. Через год, через два, через три, это не играет никакой разницы, но война эта продолжается. Как только они возобновят свой потенциал и смогут ввести не оборонную войну на затягивание, а именно наступательную, на захват новых территорий", - говорит Коваленко.

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