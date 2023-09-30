Мы обходим опорные пункты и, затем, с помощью артиллерии или штурмовых операций, делится эксперт.

Наступление Сил обороны Украины продвигается согласно заранее составленному графику, начатому в самом начале операции. По словам военного эксперта, полковника запаса Вооруженных Сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана оккупанты начали строить линии обороны на юге, вдоль дороги от Новопрокоповки до Токмака, больше напоминающие укрепленные позиции.

"Они, кажется, рассчитывают, что Силы обороны Украины пойдут этим маршрутом, но такие действия несколько лишены смысла. Наши воины вероятно будут обходить опорные пункты, тактика, которая уже давно зарекомендовала себя в боевых условиях.

Мы обходим опорные пункты и, затем, с помощью артиллерии или штурмовых операций, выталкиваем российских военных" - делится эксперт.

Он отметил, что когда оккупанты осознают, что мы начинаем контролировать входы и выходы из опорных пунктов с помощью легких минометов, они быстро покидают эти места.

Ранее эксперт также подчеркнул, что большой прорыв можно ожидать только после выхода на оперативное пространство в районе Токмака, и в настоящее время рано говорить о нем.

Линия обороны россиян уже не сплошная и состоит из отдельных гарнизонных укреплений. Он подчеркнул, что такие укрепления можно легко обойти и лавировать между ними, что упрощает продвижение украинских сил.

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