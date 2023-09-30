На днях появилось заявление главы минобороны РФ Шойгу якобы о планах воевать в Украине до 2025 года. Это заявление было не очень корректно воспринято в СМИ. Как объяснили эксперты, он имел в виду "планы развития вооруженных сил с цифрами и процентами" и просто упоминал опыт "СВО".

Тем временем военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Фабрики новостей" напомнил, что изначально РФ планировала свое "СВО" на три недели. Так что верить словам Шойгу не имеет смысла. К тому же, никто не знает целей этой так называемой "специальной военный операции", поэтому и закончить они ее могут в любой момент, заявив, что цели достигнуты.

Кроме того, по словам Евгения Дикого, Шойгу – намеренно или случайно – впервые публично озвучил их российскую стратегию, о которой и так уже давно говорят все эксперты – затягивание войны до выборов в США.

"Эта стратегия называется "ожидание второго пришествия", только не в религиозном смысле, а о втором пришествии товарища Трампа в Белый дом. Россияне сейчас абсолютно понимают, что при хотя бы нынешнем уровне поддержки Украины с стороны Запада, у них нет никаких шансов на какие-то прорывные вещи, на какой-то перелом в войне. Наоборот – только постепенный разгром. Но они нарисовали себе этот свет в конце туннеля, что вот придет в конце следующего года Трамп, и вот тогда он сразу перекроет "хохлам" поставки оружия, поставки финансов, и вот тогда-то они вернутся и таки нас дожмут", - рассказал Евгений Дикий.

Как отмечает эксперт, вся российская стратегия полностью построена именно на одной идее – как-нибудь дотянуть, продержаться, не сдать нам Крым и оккупированные территории.

"Вот угрохать там еще черти сколько этих мобиков, но удержать эти территории и продолжать войну до пришествия Трампа. Вот, собственно говоря, Шойгу явно озвучил именно этот их вариант", - считает эксперт.

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