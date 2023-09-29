Иран в ближайшее время может договориться с россией о передаче нового смертоносного оружия.

Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, 18 октября заканчивается действие резолюции Совбеза ООН 2231, которая запрещала стране соглашения подобного рода.

Согласно отчетам украинской и израильской разведок, россия стремится купить иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Комментируя данную информацию, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в своем телеграм-канале, что это за ракеты и станут ли они проблемой для ПВО в Украине.

По его словам, Fateh-110, согласно данным в открытых источниках, имеет дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг.

Коваленко сообщил, что Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1.

И именно Zelzal-1, говорит военный эксперт, дает возможность представить себе, что такое Fateh-110.

Разработка Zelzal-1 сдвинулась с мёртвой точки в Иране, обложенном санкциями и ограниченном ракетными технологиями, после того как была осуществлена поставка китайских ракет CSS-8.

«Китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля- земля", была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности.

Отличительной особенностью этих ракет было осуществление их пуска под наклоном», - пояснил Коваленко.

Но не только CSS-8, подчеркивает аналитик, повлияла на развитие ракетной программы Ирана.

«Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 «Луна-М».

Таким образом, иранская ракетная программа это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 «Луна-М» и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже не смотря на условную модернизацию», - отметил эксперт.

Однако, подчеркивает Александр Коваленко, у Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110, есть разительные отличия. Например, эта ракета имеет дальность до 700 км, что свидетельствует стороннем вмешательстве в ракетную программу.

Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.

«Но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать», - пояснил эксперт.

Подводя итог, аналитик подчеркнул, что иранские ракеты это нечто среднее между ТРК «Точка-У» и ОТРК «Искандер», со своей спецификой.

«Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно - ЗРК Patriot и SAMP/T», - отметил эксперт.

Добавим, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не располагает информацией о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты. Об этом он сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, согласно информации украинских специальных служб, факта продажи ракет Тегераном Москве пока нет.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", — сказал Зеленский.

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