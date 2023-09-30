Оккупанты четко осознают важность участка фронта в районе Роботино-Вербовое, и важность того, что произойдет, если ВСУ удастся прорваться на уровень Токмак- Верхний Токмак. Поэтому они перебрасывают дополнительные силы на этот участок.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, если ВСУ перережут железную дорогу, которая соединяет российскую федерацию с оккупированным Крымом, а это главная линия поставок и логистики российский войск на южном фронте, то за этим последует и освобождение Крыма.

"После этого можно будет уже считать месяцы до освобождения Крыма и окончательного развала южного фронта, что кардинально изменит ситуацию на поле боя. И тогда можно будет говорить о другом ходе войны. Поэтому противник отчаянно пытается сосредоточить все, что только можно, на этом направлении. Собственно, на помощь этому направлению они пожертвовали наступлением на Купянском направлении, где они сосредотачивали определенные войска", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, сейчас на Купянском направлении не наблюдается сильной активности со стороны оккупантов. Вероятно, часть этих подразделений опрокидывается именно на южное направление с целью остановить наше наступление.

"Противник отчаянно пытается создать дополнительные линии обороны. Поэтому, я бы хотел избежать такой, знаете, легкомысленной мысли, что мы прорвались, и мы уже идем в наступление. Нас впереди ожидают чрезвычайно тяжелые бои, которых мы обойти не можем. И поэтому мы будем продвигаться вперед, потому что для нас так же очевидно, что есть необходимость прорваться именно на этом направлении. И завершить, если можно так сказать, весенне-летне-осеннюю кампанию в этом году", - сказал Грабский.

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