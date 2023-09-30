Любой военный подтвердит, что территорию, захваченную чужой армией, можно вернуть только с помощью военной операции, считает эксперт.

На временно оккупированном полуострове Крым происходят взрывы в Керчи. Тем не менее, российские войска не торопятся покидать Крым. Военный эксперт и летчик-инструктор полковник ВСУ в отставке Роман Свитан провел анализ событий.

Свитан утверждает, что они останутся там, пока не будет ясно, как будет осуществляться освобождение Крыма. Сейчас активно обсуждаются различные политические, дипломатические и другие способы возвращения полуострова.

"Пока нет определенного плана, российские войска будут находиться в Крыму. Поэтому необходимо более решительно говорить о деоккупации Крыма.

Будет фронтальное наступление на Крым, и будут бои за каждый населенный пункт. Поэтому российским гражданам, находящимся в Крыму, следует покинуть этот регион как можно раньше, пока существуют относительно безопасные способы эвакуации" - делится эксперт.

Наступление Сил обороны Украины продвигается согласно заранее составленному графику, начатому в самом начале операции. Эксперт подмечает, оккупанты начали строить линии обороны на юге, вдоль дороги от Новопрокоповки до Токмака, больше напоминающие укрепленные позиции.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мы это предугадали": подлые планы врага провалились, как изменилась ситуация под Роботино.

Как сообщала Politeka, ВСУ начали операцию по деоккупации Крыма: "Должны быть уничтожены".

Также Politeka писала, что Любители "российского шансона" избили мужчину за замечание: за жизнь украинца борются врачи.