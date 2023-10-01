Россияне, понимая ситуацию с не подходом полного количества вооружений для ВСУ, могут попытаться наступать на нескольких самых горячих направлениях. Однако, у них недостаточно профессиональных командиров, чтобы руководить такими операциями.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, действительно сейчас на каком-нибудь участке фронта российская армия может попытаться организовать наступательные действия. Однако, вряд ли у них получится что-то серьезное.

"Ну так они это организовывают с где-то с полгода, с весны. Вот допустим на Луганском направлении, они уже, наверное, в пятую или седьмую атаку пытаются пойти широкомасштабно, но они собраться не могут. Там же проблема в том, что руководить процессом наступательных действий шире 10 километров по фронту просто некому. Нет командиров профессиональных, они были уничтожены еще в прошлом году", - говорит Роман Свитан.

По словам эксперта, оккупанты все равно будут двигаться и попытаются контратаковать самые опасные направления фронта.

"Это в районе Купянска, это район Бахмута. Также будут пытаться около Клещеевки и Андреевки как-то остановить наше движение там. Район Донецка и район Угледара и Времевского выступа, то есть там, где короткие плечи поставок. и там где наши войска уже будут переходить в режим обороны. Россияне, естественно, будут пытаться там контрактовать и наступать, но у них нечем, у россиян сейчас нет сил и средств для масштабных атак. И нет резервов для того, чтобы развить какое-то наступление", - считает Роман Свитан.

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