Российские силы стремятся восстановить свои утерянные позиции в Донецкой области, особенно важным для них является город Бахмут, так как его потеря означала бы существенные трудности для оккупантов. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что российские силы приближаются к Бахмуту, стараясь "сдавить" их между железнодорожным путем и рекой Бахмутка.
"Наши силы удерживают главную трассу снабжения Бахмута – Горловки под огневым контролем, и это вынуждает россиян бороться с ожесточением, чтобы вернуть свои утерянные позиции. Противник пытается отодвинуть наши войска как можно дальше, чтобы украинская артиллерия не могла достичь их" - делится эксперт.
Олег Жданов подчеркнул, что россияне не остановятся до тех пор, пока не будут разгромлены и вытолкнуты с позиций, которые они занимают.
Этот рубеж является ключевым для логистики всего "Бахмутского выступления" – от Соледара до Курдюмовки. Поэтому можно ожидать жестких боев, и враг не собирается сдаваться легко.
Ранее военный эксперт предположил, что возможен вариант продолжительной войны с низкой интенсивностью, аналогичной конфликту, который имеет место в Израиле. Этот сценарий существовал на Украине с 2014 по 2022 год.
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