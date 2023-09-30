Враг теперь будет пытаться контратаковать и восстановить свои позиции, делится военный эксперт.

Российские силы стремятся восстановить свои утерянные позиции в Донецкой области, особенно важным для них является город Бахмут, так как его потеря означала бы существенные трудности для оккупантов. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что российские силы приближаются к Бахмуту, стараясь "сдавить" их между железнодорожным путем и рекой Бахмутка.

"Наши силы удерживают главную трассу снабжения Бахмута – Горловки под огневым контролем, и это вынуждает россиян бороться с ожесточением, чтобы вернуть свои утерянные позиции. Противник пытается отодвинуть наши войска как можно дальше, чтобы украинская артиллерия не могла достичь их" - делится эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что россияне не остановятся до тех пор, пока не будут разгромлены и вытолкнуты с позиций, которые они занимают.

Этот рубеж является ключевым для логистики всего "Бахмутского выступления" – от Соледара до Курдюмовки. Поэтому можно ожидать жестких боев, и враг не собирается сдаваться легко.

Ранее военный эксперт предположил, что возможен вариант продолжительной войны с низкой интенсивностью, аналогичной конфликту, который имеет место в Израиле. Этот сценарий существовал на Украине с 2014 по 2022 год.

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