Военный обозреватель рассказал, что россия изменила тактику и теперь больше использует "шахеды", чем ракеты.

Прошлой осенью и зимой РФ бомбила ракетами энергетическую инфраструктуру Украины в тыловых городах, чтобы оставить население без света и тепла. В этом году оккупанты поменяли тактику – у них больше нет такого количества ракет и их носителей, к тому же дроны-камикадзе дешевле.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По словам эксперта, ракеты у россиян сейчас в дефиците, они уже не могут устраивать такие массированные атаки, как в прошлом году.

"Мы помним, как в прошлом году они устраивали энергетический террор Украины. Они били именно по энергетической инфраструктуре и использовали большое количество одновременно ракетного оружия. В среднем где-то 70 единиц каждые полторы-две недели они наносили, вот такие массовые удары ракетные", - рассказал Александр Коваленко.

Как отмечает обозреватель, тогда дроны-камикадзе были для россиян вспомогательным средством. Однако теперь ситуация поменялась, и они больше делают ставку именно на "шахеды".

"Сейчас у России нет такого ресурса, такой возможности, чтобы устраивать столь масштабные удары. Потому что производство не удовлетворяет потребностей таких ударов. Это первый момент. Второй момент – им не хватает уже и носителей для повторения таких ударов, именно по мощности", - говорит эксперт.

По его словам, РФ теперь делает ставку именно на шахеды, потому что такие атаки обходятся им дешевле. Кроме того, Украина нарастила свою воздушную оборону и крылатые ракеты сейчас больше сбиваются.

"Украинская противовоздушная оборона, наша ПВО, достаточно эффективно уничтожает дозвуковые целые крылатые ракеты, такие как Х-101, Х-555 и "Калибр". Даже когда россияне пытались экспериментировать со сменой траектории, пытались во время последних ударов по территории Украины ввести в заблуждение наши средства противовоздушной обороны, все равно достаточно большой процент уничтожения крылатых ракет. А это миллионы долларов каждая ракета. Им выгоднее использовать как основной ударный элемент именно дроны-камикадзе", - говорит Коваленко.

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