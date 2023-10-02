Так, количество жертв обстрелов оккупантов продолжает расти, пишет Politeka.net.

Как рассказали в полиции Донбасса, только за последние сутки оккупанты нанесли по гражданскому населению более двадцати ударов.

Враг бил из всего подряд – применил авиацию, ЗРК «С-300», БПЛА, РСЗО «Смерч», «Град», артиллерию, танки. Под безжалостным огнем находились Авдеевка, Лиман, Торецк, Часов Яр, пгт Алексеево-Дружковка, села Кондратовка, Константиновка, Новое, Новоукраинка, Александро-Калиново, Торское.

Так, на Константиновку войска России сбросили авиабомбу «ФАБ-250». В результате взрыва повреждены два многоквартирных дома, предприятие.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Кондратовка, ранили 4 человека, среди них - 17-летний ребенок. Разрушениям подверглись 16 частных домов.

Также сообщается, что в результате ракетных обстрелов погиб человек в Авдеевке. Еще одного гражданского жителя россияне убили в Торском.

Из «Смерчей» захватчики накрыли село Новое. Там в результате атак известно об одном раненом.

По Александро-Калиновому россия ударила с ЗРК «С-300». Как следствие - поврежден многоквартирный дом и 8 частных домов.

Добавим, что противник продолжает уничтожать Херсон. Так, во время утренних обстрелов спецназовцам КОРД удалось под продолжающимся взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу.

«Пострадавший был передан врачам. Его состояние критическое», - рассказали в Херсонской ОГА.

Кроме того, под огонь попало авто патрульной полиции.

Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии.

Также известно о четвертом потерпевшем. К счастью, его травмы не тяжелые.

Последние новости Украины:

Страшный взрыв газопровода: в МВД сделали заявление о причине и количестве пострадавших.

Напомним также, что несчастье произошло с мамой и ее детьми – фото и первые подробности с места.

Также сообщалось о новых взрывах, началась безжалостная атака.