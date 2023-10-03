Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы Украины, за ночь уничтожены десятки воздушных целей.
Как отмечается, ночью 3 октября российские оккупанты атаковали 31 ударным БпЛА «Shahed» и крылатой ракетой «Искандер-К».
Пуски производились из временно оккупированного Крыма: «шахедов» – с мыса Чауда, КР «Искандер-К» – из района Джанкой.
"Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей", - уточнили в Воздушных Силах.
Уничтожить удалось тридцать воздушных целей: 29 Shahed-131/136 и одну крылатую ракету Искандер-К.
Также появились подробности с поля сражения. Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Украинские защитники уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
В свою очередь боец ВСУ, который ведет свой телеграмм «Бахмутский демон», в котором рассказывает об обстановке на этом участке фронта, сообщил, что ночью тяжелые бои были возле Андреевки.
По его словам, группы оккупантов пытаются приближаться к отбитым у них позициям.
«Работает арта, где-то танчик. Сейчас все держим. Также под утро непосредственно в городе Бахмут в одном из домов был обнаружен и ликвидирован снайпер…», – рассказал «демон».
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