Прошлой ночью российские захватчики традиционно атаковали территорию Украины, на фронте ночь тоже была очень непростой.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы Украины, за ночь уничтожены десятки воздушных целей.

Как отмечается, ночью 3 октября российские оккупанты атаковали 31 ударным БпЛА «Shahed» и крылатой ракетой «Искандер-К».

Пуски производились из временно оккупированного Крыма: «шахедов» – с мыса Чауда, КР «Искандер-К» – из района Джанкой.

"Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей", - уточнили в Воздушных Силах.

Уничтожить удалось тридцать воздушных целей: 29 Shahed-131/136 и одну крылатую ракету Искандер-К.

Также появились подробности с поля сражения. Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Украинские защитники уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В свою очередь боец ​​ВСУ, который ведет свой телеграмм «Бахмутский демон», в котором рассказывает об обстановке на этом участке фронта, сообщил, что ночью тяжелые бои были возле Андреевки.

По его словам, группы оккупантов пытаются приближаться к отбитым у них позициям.

«Работает арта, где-то танчик. Сейчас все держим. Также под утро непосредственно в городе Бахмут в одном из домов был обнаружен и ликвидирован снайпер…», – рассказал «демон».

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