Активная фаза боевых действий в Украине закончится весной и этому якобы появилось подтверждение.

Полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов указал на то, что новое заявление Байдена – это не что иное, как обещание.

Байден, по словам Олега Жданова, сделал заявление, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сдержит обязательства по принятию закона о помощи Украине.

«И сказал, что мы никогда не бросим Украину, мы не уйдем и не оставим Украину без помощи. Фактически этим обещанием он привязал нашу победу к своей избирательной кампании. Вот подтверждение. Теперь Америка, если она действительно считает себя великой страной, не может позволить Украине проиграть в этой войне», - пояснил Жданов в своем видеообзоре.

Военный эксперт подчеркнул, что таким образом он остается при своем мнении – активная фаза боевых действий закончится весной 2024-го года.

«Двадцать четвертый год будет, я надеюсь, для нас очень позитивным и наиболее вероятно это год окончания активной фазы боевых действий. Это точно. Можно надеться на большой успех», - отметил Жданов.

По мнению эксперта, активные боевые действия на территории Украины завершатся за полгода до выборов в США.

Добавим, ранее Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, верит ли он, что Маккарти сдержит свое слово относительно соглашения, Байден сказал: «Мы только что заключили соглашение по Украине. Так что посмотрим».

«Я полностью ожидаю, что спикер сдержит свои обязательства по обеспечению принятия закона и поддержки, необходимой для помощи Украине, которая защищается от агрессии и жестокости», — подчеркнул Джо Байден.

Последние новости Украины:

Украина приходит в себя после ночного террора, есть попадание.

Также сообщалось, на каких направлениях теперь гибнут "вагнеровцы".

Ранее Олег Жданов ответил, сколько еще будет длиться война.