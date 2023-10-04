Украинское контрнаступление, которое стартовало в конце весны, продолжается, и имеет определенные успехи. Сейчас ВСУ вошли в фазу постоянной рутинной работы на фронте, однако, часть так называемой линии Суровикина они уже проломили.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, Вооруженные силы Украины уже пробили около 10 километров линии Суровикина, а это очень много. Сейчас им приходится воевать в очень сложных условиях.

"Никакой паузы нет, в принципе. Мы сейчас находимся в так называемой зоне стратегической рутины. На этом слове "рутина" акцентирую, это ежедневная очень тяжелая работа наших военных. Мы должны понимать, что в общем смысле по южному флангу мы сделали довольно большую брешь – где-то 10 км. Это очень много, если понимать, что вся линия Суровикина в пределах от 20 до 25 км", - рассказал Петр Черник.

Как отмечает эксперт, ВСУ дошли до средины второй главной линии обороны оккупантов, где россияне настроили много блиндажей, дотов и позиций для артиллерии.

"В таких окопных туннельных условиях действительно невероятно тяжело. Противник вернул нас в Первую или даже Вторую мировую войну в части ведения логики боевых действий. Наша стратегия эту брешь завершить. Понимаем, что дальше в упор к Перекопскому перешейку, за исключением укрепленных городов, таких как Мелитополь и Токмак, серьезных таких уже сооружений нет, и мы действительно имеем шанс прикоснуться к северному Поазовью. Это стратегическая задача по югу", - рассказал Петр Черник.

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