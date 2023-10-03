Новый массированный удар по территории Украины отличался от предыдущих, а наступивший месяц будет очень показательным.

Так, анализируя атаку России в ночь на 3 октября, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание, что кроме дронов «Шахед» россияне применили Искандер-К.

«В последний раз сообщения о применении Искандер-К поступали 6 сентября. В промежутке меж тем, был в сводке "Искандер" 19 сентября и несколько позже, но без уточнения модификации. С учетом ряда моментов, можно сделать вывод, что это были модификации "М". Но, наиболее активно Искандер-К применялись аж в июле по Одессе. Не менее 10 ед. за месяц», - отметил Коваленко в своем телеграм-канале, добавив, какой вывод из этого можно сделать.

По словам военного аналитика, он заключается в том, что россия в месяц изготавливает не десятки ракет, а единицы.

То есть, отмечает Коваленко, показатель не выше довоенного - максимум 2-3 в неделю. Эксперт убежден, что в противном случае удары именно модификацией "К" были бы куда более частыми.

«Что же до Shahed-136, то, думаю, РОВ постараются сохранить средний показатель разового налёта до 30 единиц, но возникает вопрос о частоте таких налетов. Именно октябрь станет показательным, и мы сможем говорить о наращивании производства или летнем накоплении, которое и позволило реализовать сентябрьский рекорд», - сообщил Коваленко, каким станет октябрь.

Напомним, в сентябре россияне выпустили рекордное количество «Шахедов» - более пятисот.

Предыдущий рекорд был в мае 2023 года – 413 дронов-камикадзе.

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