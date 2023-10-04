Как сообщают итальянские СМИ, автобус пробил шлагбаум и упал, пролетев около 15 метров, у железнодорожных путей в районе Местре, соединяющегося с Венецией мостом.

По некоторым данным, при падении автобус, якобы работавший на метано-дизельном топливе, задел линии электропередач и загорелся.

Пожар быстро распространился, некоторые люди сгорели заживо.

В салоне автобуса находились туристы, среди которых были в том числе немцы и украинцы.

На данный момент известно, что жертвой крушения стал не менее 21 человек. По данным изданий Repubblica и Ansa, среди погибших пятеро украинцев.

Еще почти двадцать человек получили травмы, среди которых тяжелые.

Местные СМИ уточняют, что среди тяжелораненых также есть украинцы - 4-летняя девочка и 50-летняя женщина.

Комментируя трагедию, мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что это "большая трагедия".

"Апокалиптическая сцена, нет слов", - написал он в соцсети X.

Отмечается, что количество жертв может возрасти.

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