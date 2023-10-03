Як розповіли в поліції, жертвою вбивства став літній чоловік, а його катом людина, якій він довіряв.

З’ясувалось, що зловмисник більше 10 років доглядав за підопічним, отримуючи кошти від його родичів, які перебувають за кордоном.

Поліцію викликали сусіди старенього – вони повідомили, що мешканець будинку на вулиці Почайнинській викидає речі з вікна.

Прибувши на місце, правоохоронці з’ясували, що чоловік знаходиться в неадекватному стані, ймовірно, під діє алкоголю чи наркотичних речовин.

Зійшовши в квартиру, охоронці порядку виявили тіло власника оселі у ванній, закиданого речами.

Виявилося, що фігурант останні десять років проживав у цій квартирі разом із 71-річним чоловіком та доглядав за ним. За це він отримував кошти від доньки підопічного, яка мешкає за кордоном, а також розпоряджався його пенсією.

«Проте, останнім часом зловмисника дратувало, що дідусь вже не міг самостійно піклуватись про себе. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив свого підопічного, після чого поклав тіло у ванну та закидав речами», – розповіли в поліції.

Судові медексперти встановили, що смерть пенсіонера настала внаслідок механічної асфіксії.

Після скоєного вбивця ще декілька днів жив із тілом загиблого та вживав спиртні напої.

34-річний злочинець затриманий. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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