Российские захватчики не останавливаются ни перед чем, чтобы превратить жизнь украинцев в ад.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, около полуночи враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района.

Предварительно удар был нанесен управляемой авиабомбой.

«Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили 2-этажный жилой дом, детсад и здание центра занятости», - рассказали в ОГА о последствиях атаки.

Легкие ранения получила женщина 83 лет, госпитализация не понадобилась.

Также сообщается, что за сутки россияне обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В результате атак в селе Казачья Лопань Харьковского района повреждены 5 частных жилых домов. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы. В с. Ивашки повреждены здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка повреждена 7 частных домов.

Добавим, что от новых атак страдала и Запорожская область – враг вел огонь по 22 городам и селам области, за сутки зафиксировано 122 удара.

Оккупанты, в частности, ударили 4 авиационными бомбами по Орехову и Новодаровке.

Ранее в Сети появились кадры, как сейчас выглядит многострадальный Орехов, который оккупанты продолжают уничтожать.

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