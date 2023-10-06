Западные эксперты сообщают, что на поле боя российские захватчики применяют некую «эластичную оборону», так ли это и что на самом деле происходит на фронте рассказал известный украинский военный аналитик.

По словам западных аналитиков, суть «эластичной обороны», которую враг активно применяет на фронте, состоит в отходе от своих позиций.

Это дает дает противнику продвинуться вперёд, а затем контратаковать, пока противник не закрепился.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя данную информацию в своем телеграм-канале, отметил, что термин «эластичная оборона» слышит впервые.

«Но главное это то, что действия россиян вряд ли можно назвать, кхм-кхм, "эластичной обороной". Во-первых, они, зачастую, не покидают своих позиций в рамках такой тактики, а стараются за каждый ВОП держаться зубами и когтями любой ценой. Во-вторых, это традиционно и так было всегда, теряя село, окоп, траншею, ВОП/РОП, они начинают волны неистовых контратак в попытке отбить утраченные позиции», - пояснил Коваленко, добавив, что это классическая тактика российских оккупантов.

Коваленко отметил, что Клещиевку, Андреевку, Роботино, Урожайное и многие другие села и локации россияне всегда неистово контратаковали, пытаясь вернуть их под свой контроль, до того колоссальными жертвами пытаясь удержать.

«Это не ваша пафосная "эластичная оборона", она же маневренная оборона. Это поступательное отступление врага», - заверил Коваленко.

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