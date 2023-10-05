Сегодня Берислав каждый день вздрагивает от обстрелов и авиаударов, пишет Politeka.net.
Как сообщили в Херсонской ОГА, враг сегодня днем нанес пять авиаударов в районе города Берислав.
Последствия страшны - в результате обстрела из вражеской авиации разрушены постройки больницы и станция скорой помощи.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что больница разрушена до основания. От здания остались только развалины.
"Вполне уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки".
Пострадали два медработника. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.
Добавим, ранее сообщалось, что ночью под огнем оказалось Инженерное Херсонской области. В результате попаданий повреждены хозяйственные постройки.
Около 7:30 с полдесятка прилетов зафиксировано по Золотой Балке. Разрушены нежилые и вспомогательные сооружения.
В то же время оккупанты ударили и по Кизомысу, из-за чего уничтожили дом.
К счастью, из-за этих обстрелов пострадавших нет.
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