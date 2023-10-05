Гучна НП сталася в українскьій столиці, рятувальники повідомили подробиці з місця.

Вибух у Києві пролунав у Солом’янському районі Києва, пише Politeka.net.

Як розповіли рятувальники, виклик вони отримали ввечері 4 жовтня з вулиці Романа Ратушного.

Вибух стався на третьому поверсі пʼятиповерхівки. Як виявилося, вибухнув туристичний газовий обігрівач.

Сталося руйнування пластикових конструкцій балкона та віконних рам. Деякі речі, які знаходилися на балконі, розлетілися по вулиці.

«Рятувальники вивільнили з квартири двох дорослих та двох дітей. Сім'ю передали до карети швидкої допомоги з ознаками гострої реакції на стрес, але вони відмовились від госпіталізації», - розповіли рятувальники.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Як повідомляють в місцевих пабліках, в квартирі, де стався вибух, заклинило двері і люди не могли вийти.

«Жах!»,

«Люди готуються до вимкнення електроенергії, от і понабирали», - коментують користувачі соцмереж вибух у Києві.

Додамо, українські рятувальники радять людям тримати вдома вогнегасник.

«3 початку року кількість пожеж у житловому секторі вже сягає 17 512 випадків. Загалом на пожежах загинуло 979 людей, ще 1182 — постраждали», - наводили статистику в ДСНС України.

Щоб убезпечити свое життя та майно, українцям радять подбати про наявність вогнегасника. Купувати для оселі варто ті, вага яких менше 5 кг.

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