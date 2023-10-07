Военный эксперт рассказал о перспективах для ВСУ битвы за Токмак, и как это изменит ситуацию.

Битва за Токмак станет решающей в весенне-летне-осенней кампании украинского контрнаступления, и ВСУ уже впритык к ней приблизились. Дальше обрушится оборона Бердянска и Мелитополя, а затем начнется выход к Азовскому морю.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, битва за Токмак станет решающей и изменит ход войны.

"Битва за Токмак входит в решающую фазу. И сама по себе битва за Токмак может быть решающей битвой всей нашей летне-осенней наступательной кампании. Дело в том, что, если мы, вот опять же я говорю "если", потому что никаких гарантий нет, но, если мы сможет взять Токмак, тогда дальнейшие последствия как раз очень хорошо прогнозируются", - говорит Евгений Дикий.

Как отмечает эксперт, после взятия Токмака ВСУ уже пойдут на Бердянск и Мелитополь, которые лежат в низинах и хорошо простреливаются. А дальше уже будет открытый путь к Азовскому побережью и Крыму.

"Если мы пойдем до Азовского моря, тогда, ну Крым становится островом, и как остров он будет очень уязвим для наших ударов. Проблема в том, что русские это понимают не хуже нас с вами. Вот поэтому у них сейчас стоит сверхзадача – ни в коем случае не пропустить нас на Токмак", - рассказал Дикий.

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