Согласно официальным данным, опубликованным Генштабом ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

"Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказали в Генштабе.

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За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.

Также сообщается, что на Бахмутском направлении украинские защитники имели успех восточнее Андреевки Донецкой области.

«Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области.

Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - рассказали в Генштабе некоторые подробности происходящего на фронте.

В свою очередь, украинский защитник, который ведет телеграмм канал «Бахмутский демон», рассказали, что российские захватчики перебросили еще больше сил.

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«Остановили пока наше движение. Но за железной дорогой закрепленные наши позиции держим», – рассказал «демон».

«Боже, ребята, держитесь! Мы за вами стоим с молитвами о вас. Только держите и держитесь!»,

«Берегите себя, котики, с Божьей помощью»,

«Держитесь родненькие»,

«Господи, помоги»,

«Боже, защити наших воинов. Разруши вражеские планы», - пишут украинцы в соцсетях.

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