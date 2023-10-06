Согласно официальным данным, опубликованным Генштабом ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.
"Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказали в Генштабе.
За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.
Также сообщается, что на Бахмутском направлении украинские защитники имели успех восточнее Андреевки Донецкой области.
«Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области.
Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - рассказали в Генштабе некоторые подробности происходящего на фронте.
В свою очередь, украинский защитник, который ведет телеграмм канал «Бахмутский демон», рассказали, что российские захватчики перебросили еще больше сил.
«Остановили пока наше движение. Но за железной дорогой закрепленные наши позиции держим», – рассказал «демон».
«Боже, ребята, держитесь! Мы за вами стоим с молитвами о вас. Только держите и держитесь!»,
«Берегите себя, котики, с Божьей помощью»,
«Держитесь родненькие»,
«Господи, помоги»,
«Боже, защити наших воинов. Разруши вражеские планы», - пишут украинцы в соцсетях.
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