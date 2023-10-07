На Купянском направлении оккупанты пытались атаковать в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

За последние дни остоялся ряд изменений в части группировки войск "Запад" российских оккупантов, сосредоточенной на Купянском направлении, где рф может готовить новое маштабное наступление. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Так, например, 79-й мотострелковый полк из состава 18-й мотострелковой дивизии начал перемещение поближе к линии боестолкновения.

"Отдельные его подразделения фиксируются восточнее с.Ивановки (верхн.) и с.Великий Выселок. Кто забыл, напоминаю - войска (силы) 11-го армейского корпуса (АК), в состав которого и входит 18-я мсд, составляют основную часть резервного компонента ГВ "Запад" на Купянском направлении", — отметил эксперт.

Еще один мотострелковый полк оккупанты разворачивают в полосе обороны 25-й отдельной мотострелковой бригады. Таким образом, их становится уже три. Кроме того, командование противника развернуло на этом же направлении, по крайней мере, два сводных тактических отряда, которые состоят из штурмовых рот типа "Шторм-Z", укомплектованных осужденными гражданами рф.

Артиллерийская группировка противника, развернутая на этом направлении, также пополнилась дополнительными огневыми подразделениями.

"Также, стоит отметить, что в ВОЗМОЖНОЙ очередной попытке "прорваться в Купянск", вероятно, примут участие также подразделения 138-й омсбр из состава 6-й ЗВА (в батальон), а также подразделения 1-го и 15-го мсп 2-й "таманской" мсд", — добавил Константин Машовец.

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