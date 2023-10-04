Улюблений міст кремлівського диктатора Путіна досі не знищений, і тому є важливі причини.

Їх пояснив полковник запасу ГШ ЗСУ, український військовий експерт Олег Жданов, пише Politeka.net.

«Доцільність завдання вогневої поразки або вогневого удару по Кримському мосту характером бойових дій в Україні на окупованих територіях. І рішення про завдання удару по Кримському мосту прийматиме виключно Генштаб», - підкреслив Жданов у своєму відеоогляді.

Крім того, є друга причина – можливість завдання цього удару. Олег Жданов закликав не недоооцінювати ворога.

«Кримський міст і охороняється, і засоби захисту його постійно нарощуються. Тому треба не просто пуляти, а завдавати удару, який принесе ефект. Тобто головна складова – це рішення Генштабу і друга складова – можливість завдання цього удару», - назвав Жданов дві причини.

Військовий експерт також зазначив, що сьогодні Кримський міст більше закритий, аніж відкритий. І причина – результат атак по військових об'єктах Криму.

«Мабуть, у Генштабі сьогодні вважають, що не настав ще той момент, коли треба завдавати ударів по Кримському мосту», - підсумував Жданов.

Додамо, що раніше росіян, які влаштувалися в окупованому Криму, закликали їхати.

«Ми чудово розуміємо, що так званий Кримський міст буде знищено – це незаконна будова, яка не має права на існування. Ми чудово розуміємо, що якщо буде деокупація, а вона точно буде, шляхи виїзду з тимчасово окупованого українського Криму буде важко подолати», – заявляла віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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