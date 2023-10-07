В рамках усиления ПВО и ПРО временно оккупированного Крыма командование российских оккупантов осуществило перегруппировку сил и средств своего воздушного компонента, дислоцирующегося на авиабазах, расположенных на территории полуострова.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"В частности, в период до 2 октября нынешнего года, на АБ Бельбек с АБ Мончегорск было перемещено дополнительно 2 единицы истребителей-перехватчиков типа Миг-31БМ из состава 98-го отдельного смешанного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО северного флота", — пишет эксперт.

Константин Машовец отметил, что в плане ПВО\ПРО Крыма командование рф проявляет достаточно высокий уровень изобретательности. Например, в период со 2 по 4 октября фиксировалось перемещение на территорию Крыма через Керченский мост, по крайней мере, 5 единиц зенитного артиллерийского комплекса типа С-60 (разработки периода 40-х годов прошлого века) с 57-мм автоматическими зенитными пушками типа АЗП-57.

"Очевидно, что у противника по борьбе с воздушными целями на малых и средних высотах в Крыму, скажем так, возникли определенные трудности. Иначе, он бы не тащил бы эту рухлядь периода Второй мировой войны на полуостров... Кажется, "Панцирей", "Тунгусок", "Шилок" и других "Торов"... у россиян "на всех" стало не хватать...", — добавил военный обозреватель.

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