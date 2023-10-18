Об этом заявляет бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Николаем Фельдманом.

Он отмечает, что, несмотря на то, помогут нам или нет, мы должны совершенствовать внутреннюю политику.

“О нас, у нас только один выход, как у любой страны. Несмотря на всю помощь, постоянно повышать свои партнерские качества, свою способность, свои ВПК, свою экономику, постоянно повышать возможности по самоподдержке, реальной независимости, реальному суверенитету», – убеждает он.

По его словам, если Украине все же удастся получить пакет помощи, это будет самым большим прорывом для нас. Но пока мы не можем быть полностью уверены в том, что это произойдет.

“Хотя в рамках дебатов там может дойти до чего-либо, вплоть до пересмотра этих 100 млрд. Было сообщение вчера, что среди избирателей республиканской партии количество людей, которые считают, что нужно сократить помощь Украины, подскочило на 10% за неделю. А раньше 10% росли”, - утверждает эксперт.

Арестович предполагает, что прения накаляются и заявления сторон очень много играют на популизм. Он говорит, что их даже республиканцы не могут назвать, скорее популистами.

“Они все играют на том, что мы тратим деньги непонятно куда. И вопрос помощи Украине весь этот год будет висеть на волоске. Даже если нам выделят 100 млрд., это не значит, что там не переголосуют, не отменят, не потребуют передать куда-то еще”.

Поэтому, как говорит экс-советник, нужно привыкать к тому, что мы будем жить в референдуме до выборов президента США, в референдуме постоянной проблематизации американской помощи Украине.

“Поэтому нужно отвергнуть иллюзии и бороться за наши позиции, за помощь, использовать для этого любую возможность. Опять же, мы оставляем американскую внутреннюю дискуссию практически на повестку дня самих американцев. Российская пропаганда там работает в полную силу и российское лоббирование, а наше гораздо меньше”.

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