Попытки российских оккупантов взять ВСУ в "котел" в Авдеевке — это чисто политическая задача. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан в интервью Politeka Online.

"С военной точки зрения выполнить такую задачу (окружение Авдеевского гарнизона) теми силами и средствами, которые заведены сейчас в Донецк и пытаются это выполнить, невозможно, даже планировать окружение такого серьёзного гарнизона, как Авдеевский гарнизон, который прикрыт ещё с Запада Карловским гарнизоном — а это уже высокий правый берег Карловки, западный берег, там стоят батареи, которые на дальности 30-40 км удерживают россиян от окружения и выхода на ту же Карловку, то есть движения на Запад", — заявил Роман Свитан.

Эксперт подчеркнул, что эти батареи не дают оккупантам двинуться из-под Песок в сторону Карловки.

"Из-за этого же у россиян большие потери, страшнейшие потери при выполнении задач окружения Авдеевского гарнизона. То есть гарнизон сам по себе удерживает направление, и ещё с тыла работают наши артиллеристы из района Карловки.

То есть по большому счёту там очень сложно выполнить эту задачу, практически нереально с помощью тех сил средств, которые там сейчас находятся у россиян, но, тем не менее, они, скорее всего, выполняют политический заказ, связанный с подготовкой для размена какого-то котла по аналогии с Дебальцевским котлом, который организовали россияне в 2015 году под подписание Минска второго", — добавил Роман Свитан.

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