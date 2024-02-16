Первый украинский автобус появился на базе шасси американского грузовика White. Этот инновационный автомобиль, достигая скорости 30 км/ч, мог перевозить до 14 пассажиров.

Менее известный факт: украинский автопром стоит на пороге празднования своего столетия. Корни этого явления уходят корнями в начало 1920-х годов, когда в нашей стране было налажено производство автобусов.

Зарождение автобусного производства в Украине можно отнести к Подолью. В 1922 году в Виннице, Каменце-Подольском и Проскурове (ныне Хмельницкий) открылись мастерские по ремонту грузовых автомобилей, действовавшие со времен Первой мировой войны.

Хотя планировалось открыть на Подолье автобусный маршрут, вскоре выяснилось, что в районе не хватает необходимого подвижного состава. В результате было принято решение построить в Каменце-Подольском уникальный автобус на шасси американского грузовика White.

Примечательно, что инженеры завершили разработку модели всего за четыре месяца. Первый украинский автобус под названием «Каменецкий мотор» сошел с конвейера осенью 1923 года.

Имея 14 сидений, напоминающих современные микроавтобусы, он вмещал 12 пассажиров в салоне и еще двоих рядом с водителем. Двигатель мощностью 30 л.с. обеспечивал максимальную скорость 30 км/ч.

Эти украинские автобусы проследовали по маршруту от Каменца-Подольского до Проскурова и Винницы. Путешествие продолжительностью девять часов включало двухчасовую техническую остановку для обслуживания оборудования и отдыха водителя. Хотя точное количество выпущенных автобусов остается неизвестным, они были изготовлены в ограниченном количестве.

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