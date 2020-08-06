Бизнес в Украине в 2019 году приобретает новые краски, становится доступнее и безопаснее. Даже те, кто ранее не задумывался открывать личное дело, постепенно встают с колен, и начинают зарабатывать на шикарную безбедную жизнь. Идея — основа, фундамент, который при правильной реализации позволит зарабатывать миллионы.

Как разработать идею для бизнеса

Бизнес в Украине — это как катание на лыжах по неизвестных горах: никогда не знаешь когда поднимешься, а когда упадешь. Одни предприятия развиваются и приносят неплохую прибыль своему хозяину, другие втягивают в долги и бесконечные проблемы. В чем же заключается залог успеха? В фанатичной работе, или может крупных капиталовложениях? Возможно, но главным козырем любого начинающего предпринимателя является — классная идея.

Под идеей не стоит подразумевать некий «инсайд», «озарение», которое случайным образом было подкинуто музой. Идея — это хорошо продуманный бизнес-план, который формируется постепенно и поэтапно.

1. Анализ рынка спроса и предложений. Первым делом необходимо узнать, что нужно обычному обывателю, и какая будет конкуренция. Например, людям всегда нужен хлеб — есть огромный стабильный спрос, но в конкретном населенном пункте, где планируется создавать бизнес, уже имеется 3-4 конкурирующих фирмы по производству хлеба. Соответственно, чтобы вытеснить конкурентов, которые могут «давить» и на ценовом фронте, и морально, и еще как то («на войне все методы хороши»), понадобится «хребет». Конечно, лучше найти такую нишу, где на новичка не будут давить «слоны», а спрос будет велик (например, выращивание раков — спрос огромен, а конкурентов практически нет).

2. Поиск идеи. Проанализировав рынок, можно смело начинать подбирать ту сферу деятельности, которая по душе.

3. Анализ своих возможностей, требуемых затрат и ожидаемой прибыли (перспективы). Если на бизнес не хватает средств, не стоит планировать «старт с размахом». Можно начинать бизнес на дому, открыть малый, но прибыльный проект в той сфере, в которой планируется работать в дальнейшем, и постепенно развиваться, расширять возможности. Это «золотое» правило для начинающих, ведь не нужно «лезть» в кредиты, рисковать всем и «бежать вслепую».

4. Разработка стратегии. Когда есть идея, четко выделен бюджет, хотя бы примерно видна перспектива, можно приступать к формированию четкого плана реализации. Под планом стоит понимать не абстрактные «хочу», «не плохо бы было», и т.д. План — конкретные действия в определенные сроки. Приведем пример с теми же раками:

построить бассейн (устанавливаем реальные сроки и обоснованную стоимость), обратиться за конкретикой можно к специалистам-строителям, либо (если планируется самостоятельное выполнение пункта), составляем смету самостоятельно;

закупить малька (конкретное количество, на строго определенный бюджет, например, 2000 долларов), изначально можно взять немного, и заняться их профессиональным разведением, а начать продажи можно спустя определенный период);

развести достаточное количество раков, чтобы хватало и на продажу (да так, чтобы обеспечивать достойный доход), и на репродукцию (восстановление числа особей также должно осуществляться в строго определенные сроки);

выполнить подготовительный пункт по поиску рынка сбыта (договариваемся с реализаторами — продаем товар);

вкладываем деньги в расширение бизнеса (создаем дополнительные бассейны, разводим больше живности, ни в коем случае не забывая о том, что за «живым» продуктом требуется особый уход);

ищем дополнительные рынки сбыта (где подороже покупают);

создаем свои «точки реализации», например, фирменные магазины, где становимся монополистами по ценовой политике и получаем деньги уже не за оптовые продажи, а за розничную, полноценную торговлю (доход вырастает, вкладываем в укрепление позиций, боремся с теми, кто пытается «вытеснить вас из рынка», конкуренты на «мед» бегут быстро).

Важно: если есть желание заниматься «космонавтикой», требуется узнать абсолютно все и о «космосе», и о «звездолетах», и о возможных проблемах, и о способах их решения, и даже о том, что едят «космонавты».

5. Реализация. В процессе реализации, подавляющему большинству новичков кажется, что ничего не выйдет, что это все зря, «только время потеряю» и т.д. Это вполне нормально, но только упорство, здравый смысл, рациональный подход и креатив, помогают справиться с трудностями. Бизнес с нуля можно начать и в гараже, лишь бы было желание.

6. Борьба с самим собой. Психологический фактор многие недооценивают, а зря. Выгодный бизнес не бывает легок в построении. Невидимая «гиря» будет однозначно, это касается как женщин, так и мужчин, как жителей крупных городов, так и маленьких городков, поселков, сел, и даже хуторов на четыре дома. Некоторые утверждают: «ну что в селе создашь», или «это маленький город без перспектив». В это же время жители крупного города говорят: «ну, всё уже давно забито, нет места, куда втиснуться». Это все — банальные отмазки для слабых, а сильные идут вперед.

7. Расширение и укрепление. Когда есть стабильный доход, налажена система сбыта и закупок, можно начинать думать о дальнейшем расширении.

Как найти свою нишу в бизнесе — поиск идеи

Условия кризиса в Украине диктуют свои правила. Идеи для бизнеса все больше концентрируются на минимальных вложениях. Учитывая эти тенденции, выделим несколько качеств, которые необходимо учесть при поиске идеи:

востребованность;

новизна;

перспектива развития;

конкурентоспособность;

прибыльность.

Конечно, многие скажут, что новизна это «ерунда», выгодны будут и консервативные идеи. Если вы не производитель «Соды», которая неплохо «заходит» людям и в старой упаковке, чтобы понравиться публике, нужно идти с ней «в ногу».

Нужны «свежие», интересные идеи, новые решения «обычных» потребностей. Например, чтобы продавать мыло стоит преподнести его в креативной форме, запахе и цвете. Никто не станет покупать готовый продукт «старого» бесцветного и бесформенного образца. Изделия домашнего производства должны «цеплять» клиента.

Важно адекватно оценить возможности. Если вы мужчина в селе, без высшего образования, но с «ровными» руками, возможно, стоит задуматься о создании ремонтной компании, или собственного бренда по созданию мебели. В селе найдется много людей, готовых купить качественную мебель за высокую стоимость. Раскрутившись в условиях гаража, можно планировать расширение — наем на работу людей, поиск более выгодных рынков сбыта, и т.д. по плану.

Какие вопросы стоит задать самому себе

Есть несколько обязательных вопросов, которые должен задать себе каждый начинающий бизнесмен, находящийся в поисках идеи:

будет ли интересен товар или услуга целевой аудитории (чтобы найти ответ на данный вопрос, стоит найти подобный проект «на стороне», в другом городе, в интернете, просидев онлайн несколько дней, а то и недель);

(чтобы найти ответ на данный вопрос, стоит найти подобный проект «на стороне», в другом городе, в интернете, просидев онлайн несколько дней, а то и недель); почему клиент должен заказывать услугу или товар именно у меня (нужно адекватно оценить свои силы и возможности, но главное не занижать самооценку, ибо это будет уже «поиск пути назад, в зону личного комфорта и бедности);

(нужно адекватно оценить свои силы и возможности, но главное не занижать самооценку, ибо это будет уже «поиск пути назад, в зону личного комфорта и бедности); каковы имеются недостатки идеи и возможно ли их устранить (существуют критические недостатки, например, низкий спрос или переизбыток услуг/товаров на рынке).

Что такое выбор аудитории и зачем он нужен

Аудитория — совокупность граждан, объединенных по определенному критерию. Аудиторией в бизнесе называют категорию населения, которая готова купить тот или иной товар/услугу. Именно целевую аудиторию необходимо определить заранее. Например, если планируется производить детские коляски, целевой аудиторией будут люди от 20 до 35 лет (примерно).

При определении аудитории, стоит учитывать не только возраст, но и гендерный фактор (пол), уровень доходов, социальный статус, «требовательность» и т.д. Например, если мы выращиваем раков, стоимостью 250-400 гривен за килограмм, мы не будем их предлагать детям до 14 лет, старикам после 60 лет, людям, которые живут на зарплату в 3000 гривен в месяц.

Несколько актуальных идей для малого бизнеса в 2019-2020 году

Украина богата творческими людьми, которые с минимальным объемом вложений смогли стать «монстрами» рынка, зарабатывая при этом миллионы долларов. Но как найти ту самую идею? Какие бизнесы и проекты способны быстро развиваться при минимальных вложениях? Какое производство может развиваться стабильно, несмотря на ситуацию в стране?

Как утверждают некоторые источники, наиболее актуальными идеями для малого бизнеса на сегодняшний день являются:

сделать что-нибудь своими руками и выгодно продать (домашний продукт, созданный качественно, всегда отлично находит свою аудиторию среди богатых людей, которые ценят искусство);

и выгодно продать (домашний продукт, созданный качественно, всегда отлично находит свою аудиторию среди богатых людей, которые ценят искусство); создать домашний винный минибизнес (начиная с создания маленького по объему, но высокого по качеству напитка, можно предельно быстро найти аудиторию ценителей, готовых за большие деньги приобретать ваш продукт);

(начиная с создания маленького по объему, но высокого по качеству напитка, можно предельно быстро найти аудиторию ценителей, готовых за большие деньги приобретать ваш продукт); открыть сервис по ремонту автомобилей, электроники, бытовой техники или любых других механизмов;

автомобилей, электроники, бытовой техники или любых других механизмов; создать свою пекарню (самые прибыльные идеи идут от таланта, если у человека лежит душа к созданию хлеба, стоит воспользоваться подсказкой интуиции);

(самые прибыльные идеи идут от таланта, если у человека лежит душа к созданию хлеба, стоит воспользоваться подсказкой интуиции); начать торговать товарами, купленными заграницей онлайн (изначально можно обойтись минимальными вложениями, реализовывая товар через интернет, позже, поднакопив финансов, можно заняться более крупным бизнесом, открыв новый магазин).

Небольшой вывод

Какой бы не была идея, самый прибыльный бизнес начинается именно из нее, поэтому не стоит форсировать события и «подгонять идею».

Жители Украины часто говорят: «кто спешит, тот людей смешит». Это относится к желанию большинства людей, занимающихся мелким бизнесом, заработать миллионы за несколько месяцев. Это приводит, разве что, к феноменальным долгам и печальным последствиям.

Создать бизнес за 1000 долларов — вполне возможно! Главное не ждать супер заработка в кратчайшие сроки. Малые города Европы на своем примере показывают, как нужно работать на себя, не создавая какие-то инновационные проекты, не вкладывая в бизнес миллионы, а просто занимаются «своим», приятным душе делом. Америка же ярко демонстрирует, как можно жить занимаясь фермерством.

Даже в маленьком городе можно жить с удовольствием, не говоря уже о жителях села. Каким бы не был бизнес, продажа это, или услуга, не важно, главное, чтобы была перспектива и стремление развиваться (расширить виды услуг, увеличить объемы производимой продукции и т.д.).

«Под лежачий камень вода не течет», а гениальные идеи приходят только в мудрую голову. Эту фразу некоторые бизнесмены берут на вооружение, когда необходима мотивация к действию. Бизнесу нужна активность, особенно если тот мелкий.