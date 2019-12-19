Роксолана Андреевна Пидласа - народный депутат Украины от "Слуги народа", которую называют “шпионкой от Порошенко” и подозревают в лоббировании интересов бывших работодателей.

Биография

Роксолана Андреевна Пидласа родилась 25 января 1994 года в городе Черкассы. Проживает в Киеве.

Образование

Роксолана окончила Черкасский физико-математический лицей. Пидласа - экономист по образованию. Она училась в столичном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также в Киевской школе экономики. Стажировалась в Представительстве Евросоюза в Украине.

Семья

Роксолана не замужем. Детей не имеет.

Карьера

Пидласа в возрасте двадцати лет стала сотрудницей Американской торговой палаты в Украине. Через год Роксолана начала работать на должности проектного менеджера в Украинском кризисном медиа-центре. Здесь будущий политик занималась вопросами коммуникации реформ в энергетической сфере.

В 2015 году она стала участницей программы американского Госдепа «Программа лидерства для международных гостей» в направлении «стратегические коммуникации».

В 2016 году Роксолана Пидласа начинает работать в министерстве экономического развития и торговли. Она была независимым консультантом и главой команды коммуникаций.

В конце следующего года Роксолана стала советником главы ведомства. Этот пост Пидласа занимала на общественных началах. Также она занималась координацией министерства со СМИ, была исполняющей функции представителя.

В 2018 году Пидласа инициировала создание Национальной программы стажировок в центральных органах исполнительной власти, которая открыла министерства и ведомства для молодежи. В рамках программы Роксолана была секретарем координационного комитета и в целом руководила программой.

В 2019 году Роксолана на внеочередных парламентских выборах избрана народным депутатом Украины по списку партии «Слуга народа». В списке Роксолана была под номером 104, который оказался проходным.

В девятом созыве Верховной Рады народный депутат Пидласа входит в состав и занимает пост заместителя экономического комитета. Роксолана - член межфракционных объединений - “За ФОПів” (глава), “Равные возможности”, “ЕКОНОМІКА.NOW”, “Черкащина” и “Интелектуальна Україна”.

Компромат

Еще перед парламентскими выборами Роксолану в средствах массовой информации называли «шпионкой от Порошенко».

Так, блогер Михаил Шнайдер считает, что Роксолана - "ближайшая соратница и по совместительству советница Степана Кубива", который баллотировался и стал народным депутатом от “Европейской Солидарности”.

В октябре 2019 года Роксолана попала в скандал из-за ряда законопроектов. Народная депутат является одной из соавторов законов по регулированию малого бизнеса (о кассовых аппаратах и о кэшбэке). Но по словам экс-парламентария Борислава Березы и нынешней народной избранницы Нины Южаниной, имеет в этой сфере конфликт интересов.

По словам Березы и Южаниной, “до депутатства Роксолана Пидласа и сама была физическим лицом-предпринимателем, параллельно работала в правительстве советником и при этом получала средства от общественной организации, учредителями которой являются две компании: одна из них занимается разработкой программного обеспечения для кассовых аппаратов, а другая - связана с действующим председателем Государственной налоговой службы Сергеем Верлановым”.

В интервью она сообщила, что знает инициатора раздувания скандала вокруг нее. Но назвать его имя отказывается, потому что не хочет получить судебный иск о клевете.

На обвинения в том, что она получала зарплаты на счет ЧП, Пидласа заявила, что это не зарплата, а оплата консультационных услуг. Парламентарий объяснила, что не имеет конфликта интересов. Во время работы в минэкономразвитии она была советником, которая не является должностью государственной службы. Поэтому она имела права быть ФЛП.

Борислав Береза в своем телеграмм-канале написал, что Пидласа, будучи ФЛП, получила доход от предпринимательской деятельности от «Фонда поддержки реформ в Украине». Владельцами этой общественной организации являются две структуры: юридическая фирма «Саенко Харенко» и «Научно-производственное и коммерческое общество с ограниченной ответственностью «ЭКВО». Последняя занимается разработкой пакета программного обеспечения для кассовых аппаратов.

Роксолана Пидласа занимается проектом закона о введении кассовых аппаратах. Однако заявляет, «ЭКВО» не занимается разработкой ПО, так как она является юридической фирмой.

“Но Борислав Береза и другие критики депутата указывают на ее связь совсем с другой компанией - НПП ООО «ЭКВО», зарегистрированной в Харькове, с другими конечными собственниками. Ее основной вид деятельности - разработка программного обеспечения”.

Южанина отметила следующий факт: "Судя по декларации госпожа Пидласого, в 2018 году она получала доходы и как предприниматель, и как советник министра экономического развития и торговли Украины... Фактически в 2018 году госпожа Пидласого была и ФОПОм, и работником министерства".

Декларация

В августе 2019 года Роксолана Пидласа подала налоговую декларацию о своих доходах за минувший год.

Народный депутат имеет квартиру (37,3 кв.м.) в Киеве. В 2015 году недвижимость обошлась ей в сумму чуть более миллиона гривен. Ценного движимого имущества, в том числе автомобилей, у Пидласой не имеется.

За 2018 год предпринимательская деятельность принесла ей 540 тысяч гривен. Работа в министерстве - 5,7 тысячи, а банковские проценты - 38 тысяч.

На счетах в банках у народной избранницы хранится двести тысяч гривен и девять тысяч долларов. Наличными средствами она задекларировала 21 тысячу евро.

Ссылки

Facebook

Instagram