Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию в Сумской области и рассказал, действительно ли линия фронта стабилизировалась и что планируют ВСУ, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Генштаб сообщил, что ВСУ оттеснили противника подальше от Сум, остановили его продвижение по линии «Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – граница рф – плацдарм на территории рф в Глушковском районе Курской области», а также освободили населенный пункт Андреевка. Кроме того, добавляет он, в сообщении Генштаба отмечено, что ВСУ проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий.

«Фактически Генштаб своим официальным сообщением подтверждает наши намерения контратаковать с целью вытеснить противника с территории Сумщины, отбросить его обратно в россию. Возможно, даже речь идет о создании буферной зоны именно на территории Курской области, а не на Сумщине, как хотел враг. То есть, ситуация выглядит именно так. Тяжелые, сложные бои, враг применяет значительные силы, но нашим подразделениям действительно удалось не дать им двигаться в сторону Сум, чтобы иметь какие-то планы на полуокружение или окружение Сум, усиление обстрелов, возможно, даже и заход в областной центр», - комментирует Александр Мусиенко.

Также он вспоминает публикацию The Wall Street Journal о том, что россия сконцентрировала около 50 000 своего личного состава на этом направлении, что в три раза больше группировки ВСУ. Как отмечает эксперт, российских войск повсюду больше, но ВСУ держатся, поэтому не стоит оценивать силы сторон только по численности.

«Если отталкиваться только от количества, то российская армия должна завалить украинскую просто числом, даже не действуя особо. Но почему-то они этого не сделали. Возникает вопрос – почему? Потому что нужно измерять не численностью, а прежде всего эффективностью и качеством, чего эти подразделения смогли достичь или в перспективе смогут. Единственный критерий, которым нужно оценивать ситуацию и происходящее, – эффективность», - объясняет Александр Мусиенко.

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