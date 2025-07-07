Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что Трамп, похоже, установит перемирие на Ближнем Востоке, но уже сомневается, что закончит российско-украинскую войну, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Нетаньяху встретится в Вашингтоне с Трампом, будет просить право время от времени бить по территории Ирана, но вряд ли президент США на это пойдет, поскольку он не заинтересован в продолжении войны на Ближнем Востоке, тем более что есть возможность заключить там стойкое перемирие. Кроме того, добавляет он, премьер Израиля настаивает на роспуске военного крыла в Иране, но готов к диалогу о деэскалации.

«Разрядка ситуации на Ближнем Востоке может иметь положительное значение для Украины, это означает падение цен на нефть. Это очень хорошо для того, чтобы россию, эту недоимперскую бензоколонку с завышенными амбициями, уничтожать через снижение цен на нефть, по крайней мере, точно унимать их людоедские аппетиты. Прогноз такой, что цена на нефть будет падать. США приняли «Большой прекрасный закон» Трампа, там предусмотрены льготы и дотации для производителей нефти, нефтепродуктов, они уменьшены для зеленой энергетики. Ситуация на Ближнем Востоке несколько урегулировалась, ОПЕК заявил об увеличении добычи нефти – это тоже будет приводить к падению цен. Поэтому держим кулаки за это», – комментирует Александр Мусиенко.

А по поводу российско-украинской войны, отмечает эксперт, Трамп сказал, что разочарован разговором с путиным, но с этого заявления уже прошло несколько дней, а дальше стадии разочарования президент США так и не зашел. Кроме того, добавляет он, недавно Трамп даже сказал, что не знает, удастся ли ему закончить российско-украинскую войну.

«От «завершить войну за 24 часа» до «я не знаю, может ли это произойти» – эволюция за полгода. Не учитываются определенные факторы, есть определенная самоуверенность, а самое главное – совершенно ложные надежды возлагались на путина, что можно что-то решить, что российский диктатор может измениться. Нет, он сохраняет свою агрессивную циничную и преступную природу», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что остановка поставок оружия Украине – стратегическая ошибка США на фоне угроз со стороны Китая.

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