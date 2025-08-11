Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что без гарантий безопасности любой мир с россией невозможен, поэтому в Украине должны быть иностранные контингенты и военные базы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам сенатора Линдси Грэма, отмечает эксперт, вопрос установления режима прекращения огня и мира должен быть неразрывно связан с гарантиями безопасности для Украины, которые должны четко дать путину понять, что любое продолжение или повторение в будущем агрессии против Украины или стран ЕС непременно будет иметь последствия. По его мнению, это действительно важный аспект, на котором нужно сосредоточиться, а весомыми гарантиями безопасности могут быть присутствие иностранных войск на территории Украины и даже расположение иностранных баз.

«Но когда мы говорим о полноценных базах, для этого действительно нужно менять украинскую Конституцию, и я думаю, что в будущем мы бы до этого дошли, это, безусловно, была бы только польза нашей безопасности. Ведь если мы говорим об американском опыте завершения войн, то там, где они участвовали, в конце концов, распространялось пространство глобальной безопасности. Южная Корея. Американцы обеспечили свое военное присутствие и большую военную базу в центре Сеула, которая является гарантом и по сей день, а на короткий промежуток времени американцы там размещали даже свое ядерное оружие», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как объясняет эксперт, если бы американские бомбардировщики, являющиеся носителями ядерных боеголовок, могли приземляться в аэропортах на территории Украины, это уже было бы хорошо, не говоря о размещении здесь самого ядерного оружия. Поэтому, констатирует он, нам нужны иностранный контингент, военные базы, совместные учения, продолжение вооружения ВСУ и совместное производство, в противном случае безопасности не будет.

«Поэтому в переговорном процессе я бы ставил на первое место именно вопрос гарантий безопасности, именно возможность размещения иностранных военных баз на территории Украины, именно размещение вооружений. Именно этот вопрос должен быть краеугольным камнем», – заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Смирнов заявил, что не стоит ждать каких-либо быстрых результатов, потому что их не может быть априори.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что Трамп предлагает примирение, на которое не может согласиться ни путин, ни Зеленский.