Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что накануне Украина демонстрирует свои возможности – активно атакует российские НПЗ и порты, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге .

«Сколько ущерба и ущерб нанесли так называемые адские санкции от украинских дронов по России? Только через 12 дней украинские беспилотники поразили 5 российских НПЗ. Все они до одного остановили свою работу», – подчеркивает Александр Мусиенко .

Как рассказывает эксперт, 2 августа украинские дроны поразили Рязанский НПЗ, перерабатывающий 13 млн тонн нефти в год, и Новокуйбышевский НПЗ, 8,3 млн тонн в год, 7 августа – Афипский НПЗ, 7 млн тонн в год, 10 августа – Саратовский НПЗ, 7 млн тонн в год, 7 млн тонн в год, тонн в год, 15 августа – Сызранский НПЗ, 8,9 млн. тонн.

Кроме того, отмечает он, Генштаб сообщил об успешной атаке по российскому морскому порту «Оля» в Астраханской области, который является важным военным объектом для России, потому что именно через этот порт осуществляется поставка комплектующих и элементов вооружения из Ирана. К тому же, добавляет эксперт, поражено прибывшее из Ирана судно «Оля 4» и ожидало разгрузки в порту «Оля».

«Адские санкции украинских Сил обороны и безопасности – это удары по НПЗ, удары по всем российским возможностям», – заключает Александр Мусиенко .

