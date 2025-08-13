Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что внешняя политика США при администрации Трампа более эмоциональна и менее рациональна, в том числе по российско-украинской войне, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам госсекретаря США, рассказывает эксперт, не нужно разгонять «зраду» из встречи Трампа с путиным, как это делают многие медиа, мол, Трамп готов пойти на поводу у путина и выполнять все его хотелки. Как пояснил Рубио, отмечает он, цель этой встречи – выяснить позиции и заглянуть путину в глаза.

«Я думал, что американская политика как раз основывается на анализе, на определенной рациональности, на фактах и доказательствах в большей степени, а эмоциональность – это уже дополнительный элемент. А здесь эмоциональное подают едва ли не как первое, что нужно посмотреть в глаза и понять», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, надо понимать, что путин правит уже более четверти века, и он пережил уже не одного президента, многие ему заглядывали в глаза и это ничего не давало. Попутно он напоминает, что путин общался еще с Бушем-младшим, затем была перезагрузка отношений с рф во время администрации Обамы, тогда встреча с Трампом в Хельсинки, Байден также виделся с хозяином кремля, и вот сейчас Трамп снова собирается заглядывать ему в глаза в поисках желания мира.

«Далее Рубио говорит о том, что нужно в конце концов понять, готова ли россия, готов ли лично путин к завершению этой агрессивной, ужасной войны против Украины, встреча должна быть посвящена этому. Рубио не предусматривает обязательность принятия каких-либо решений по результатам этого саммита между Трампом и путиным. Это тоже факт. Это для нас обнадеживающе звучит, давайте скажем откровенно, потому что речь не идет о том, что сейчас сразу будут какие-то тектонические, судьбоносные, стратегические решения, принятые тем более без Украины», – заключает Александр Мусиенко.

